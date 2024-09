Confindustria, migliorano le attese delle grandi imprese sulla produzione

(Teleborsa) -che a settembre attendono a larga maggioranza un, ribaltando quanto emerso nel sondaggio di agosto. E' quanto emerge dall'ultima indagine delsulle aspettative delle grandi imprese industriali.Nella rilevazione di settembre, ladi grandi imprese associate a Confindustria dichiara di aspettarsi unindustriale: ilintervistati si attende un aumento, mentre ilun aumento. Meno del 10% degli intervistati prevede un calo. "Questo segnale - si sottolinea - è, quando circa il 60% si aspettava una diminuzione della produzione, date le chiusure estive".Analizzando l'andamento trimestrale, le aspettativedel 2024 sono risultate: circa il 50% degli intervistati ha infatti previsto un livello di produzione costante. Durante i mesi estivi, emergono invece opinioni più divergenti.Nei prossimi mesi la dinamica dicontinuerà ad essere ildella produzione. Il saldo tra la quota di imprese che la considera un fattore di traino rispetto a quella che la ritiene un ostacolo rimane sui livelli degli ultimi due mesi: 6,0% a luglio, 7,2% ad agosto esono: da inizio anno le rilevazioni avevano sempre riportato un saldo negativo e, per la prima volta da dicembre 2023, ille grandi imprese industriali: il saldo torna ad essere, passando da 0,1% per la rilevazione di agosto aa settembre.: dopo alcuni mesi di ottimismo, il campione di Confindustria ritiene che queste siano in peggioramento, assumendo un saldo pari arispetto a 0,4% di agosto.Il divario tra la quota di imprese che hanno riportato un miglioramento dellae quella di chi ha riportato un peggioramento si riconfermaad agosto e -1,9% a settembre. Anche il sentiment riguardo allaè negativo, seppur in miglioramento rispetto alla rilevazione di agosto (a settembre, da -3,9%).