Nuove deroghe e dematerializzazione delle quote: pubblicato il documento sui cambiamenti per le S.R.L. PMI

(Teleborsa) - Ile lahanno pubblicato il documento di ricerca "La legge 5 marzo 2024, n. 21 (), al fine di, ha recentemente introdotto nel nostro ordinamento la facoltà, per lecostituite in forma didimediante l’accesso al regime di gestione accentrata previsto dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.Il documento, oltre ad approfondire le principali novità recate dalla legge Capitali in materia di dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale sociale delle s.r.l. PMI, ripercorrere brevemente iche hanno profondamente mutato la disciplina di tali società. Dopo un’analisi dell’ambito applicativo e della definizione di PMI, il documento si concentra sulleper poi fare un focus sulle categorie di quote nelle s.r.l. PMI e sulla circolazione delle quote di partecipazione attraverso i portali per la raccolta di capitali. Gli ultimi due temi affrontati sono la dematerializzazione delle quote di partecipazione in s.r.l. PMI e la disciplina applicabile per le s.r.l. PMI.