Fink (BlackRock): bene sistema bancario più unificato. Non commenta su Unicredit

BlackRock

Commerzbank

UniCredit

(Teleborsa) - Il CEO di, èin Europa e ha esortato il Vecchio Continente a continuare a unificare il suo mercato bancario, senza però commentare una potenziale combinazione di"L'Europa hae di un sistema bancario più unificato", ha affermato Fink in un'intervista alla conferenza Berlin Global Dialogue, secondo quanto riportato da Bloomberg, quando gli è stato chiesto il suo punto di vista su una possibile fusione dei due istituti di credito.Finkin particolare, poiché BlackRock è azionista di entrambe. In particolare, BlackRock è il maggiore investitore di UniCredit (con il 7,019%) e il terzo di Commerzbank (con il 7,34% dopo la stessa UniCredit con il 21,21% e il governo tedesco con il 12,11%)"Credo fermamente in un'", ha sottolineato Fink.