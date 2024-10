Officina Stellare scende in Borsa dopo semestrale con redditività debole

Officina Stellare

Officina Stellare

(Teleborsa) -per il titolo, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, che ieri sera ha comunicato i(Valore della produzione a 11,4 milioni di euro, in crescita del 39% anno su anno; EBITDA a 2,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 2,8 milioni di euro del 1H23; indebitamento netto a 11,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 9,9 milioni di euro dell'anno fiscale 23, dopo 2,4 milioni di euro di Capex)."I risultati del 1H24 mostrano una: mentre i ricavi hanno soddisfatto le aspettative, la- fa notare ValueTrack - Tuttavia, consideriamo questo come una battuta d'arresto temporanea all'interno di una promettente strategia di crescita, sebbene prevediamo la necessità di una messa a punto delle nostre stime per il 2024".registra unae si attesta a 11,2 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 11,02 e successiva a 10,83. Resistenza a 11,37.