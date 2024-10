STM, collaborazione strategica con Qualcomm nell'IoT wireless

STMicroelectronics

Qualcomm Incorporated

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, e Qualcomm Technologies International, consociata di, annunciano una nuova collaborazione strategica per la prossima generazione di soluzioni IoT industriali e consumer potenziate dall’Edge AI. Nell’ambito di questa collaborazione altamente complementare, le due aziende integreranno le tecnologie da leader di connettività wireless alimentate dall'intelligenza artificiale di Qualcomm Technologies,primo fra tutti il system-on-chip (SoC) combinato Wi-Fi/Bluetooth/Thread, con l'ecosistema di microcontrollori (MCU) leader di mercato di ST. Grazie a questa collaborazione, gli sviluppatori potranno beneficiare di un'integrazione senza barriere dei software di connettività nelle MCU general-purpose STM32, inclusi i toolkit software, facilitando un’adozione rapida e su larga scala attraverso i canali di venditae distribuzione mondiali di ST., Digital ICs and RF products di STMicroelectronics, ha dichiarato: “La connettività wireless è fondamentale per la diffusione rapida e pervasiva dell'Edge AI in un numero crescente di casi d'uso di applicazioni aziendali, industriali e personali. Questo è il motivo per cui stiamo avviando oggi una collaborazione strategica con Qualcomm Technologies sulla connettività wireless, iniziando oggi con il SoC combinato Wi-Fi/BT/Thread, eBluetooth Low Energy, Zigbee, Thread e sub-GHz.Immaginiamo prodotti di connettività wireless basati sulla tecnologia di Qualcomm Technologies come potenziamento di tutti i nostri prodotti STM32, con un apporto di valore significativo agli oltre 100.000 clienti di STM32 in tutto il mondo.”, Connectivity, Broadband and Networking Business Unit, ha affermato: “La leadership di Qualcomm Technologies nella ricerca e sviluppo ha contribuito a promuovere l'evoluzione dell'IoT wireless, a partire dalle applicazioni pionieristiche 4G/5G per arrivare al Wi-Fi ad alte prestazioni e alle soluzioni di connettività in micropotenza. La nostra collaborazione con STMicroelectronics, coniugando le eccellenti offerte di connettività di Qualcomm Technologies con l'avanzato ecosistema di microcontrollori STM32 di ST, contribuirà a. Insieme, definiremo nuove esperienze per gli sviluppatori di applicazioni IoT, supportando un'integrazione fluida e prestazioni ottimali sia per gli sviluppatori sia per gli utenti finali.”Guardando al mercato più ampio, ST progetta di introdurre moduli autonomi che utilizzino il portafoglio di SoC combinati Wi-Fi/Bluetooth/Thread di Qualcomm Technologies, da poter integrare a livello di sistema con qualsiasi microcontrollore general-purpose STM32. La connettività wireless ottimizzata e resa disponibile all’ecosistema degli sviluppatori ST attraverso la comprovata piattaforma software di ST contribuirà a ridurre i tempi di sviluppo e il time-to-market. Si prevede che i primi prodotti risultanti da questa collaborazione saranno disponibili per gli OEM nel primo trimestre del 2025, con una distribuzione più allargata in una fase successiva. Si tratta del primo passo di una collaborazione che prevede una roadmap di prodotti SoC combinati Wi-Fi/Bluetooth/Thread da realizzare nel tempo e che si pensa di estendere alla connettività cellulare per applicazioni IoT industriali., ha commentato: “Con una base installata di dispositivi connessi consumer, commerciali e industriali che entro il 2028 dovrebbe superare abbondantemente gli 80 miliardi di unità, la proliferazione disoluzioni di connettività wireless ad alte prestazioni abbinate a una suite diversificata di microcontrollori sarà fondamentale per abilitare la prossima fase di innovazione nell’IoT wireless. Questa collaborazione tra STMicroelectronics e Qualcomm Technologies è unnella ricerca e sviluppo nella connettività wireless, e la crescente disponibilità di queste soluzioni combinate consentirà alle aziende di affrontare il mercato dinamico dell’IoT in modo più semplice, più rapido e più conveniente negli anni a venire”.