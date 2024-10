Alla Luiss, Brad Smith, Presidente e Vice Chair di Microsoft

(Teleborsa) - L'Universitàha ospitato oggiPresidente e Vice Chair di Microsoft, per un keynote speech centrato sull'e la sua gestione. Dopo i recenti incontri con premi Nobel e top manager di aziende globali, le studentesse e gli studenti della Luiss hanno avuto così l'opportunità di dialogare con uno dei leader più influenti al mondo nel settore della tecnologia.L'evento, che ha coinvolto una gran parte della comunità studentesca dell’Ateneo, ha rappresentato un'importantesulle sfide e le opportunità legate allo sviluppo dell'AI. Il Presidente della Luiss, Luigi Gubitosi, aprendo i lavori, ha evidenziato come l’approccio di Luiss e Microsoft si fondi su valori e obiettivi condivisi. Entrambe, ha spiegato Gubitosi, sono impegnate nel sostegno a processi di innovazione responsabili e sostenibili con l’obiettivo di generare impatti positivi sulla società.Nel suo intervento, Brad Smith, Presidente e Vice Chair di Microsoft, ha sottolineato ile ha evidenziato l'importanza di un uso etico e responsabile delle tecnologie emergenti e in particolare dell'Intelligenza Artificiale. Ha ribadito che ildeve essere centrale per lo sviluppo tecnologico e ha sottolineato che l'IA deve essere al servizio delle società, combinando interessi pubblici e privati. Ha inoltre ricordato la necessità di politiche globali che guidino un uso responsabile delle nuove tecnologie. "L'Intelligenza Artificiale ha il potenziale per far raggiungere nuovi livelli di innovazione e produttività sia in Italia che nel mondo, affrontando alcune delle sfide globali. Le nuove generazioni e gli studenti possono sfruttare l'intelligenza artificiale per costruire un futuro migliore e scoprire soluzioni innovative per creare maggiore prosperità"."L’incontro conferma l'impegno della Luiss comee", ha affermato il, proseguendo: "Siamo onorati di aver ospitato nel nostro Campus Brad Smith, che ha condiviso con la nostra comunità accademica e studentesca la sua eccezionale esperienza sull’Intelligenza Artificiale, offrendo spunti preziosi per comprendere le sfide regolamentari, etiche e sociali che ci attendono. Eventi come questo", ha sottolineato il Rettore, "sono essenziali per immaginare insieme - Università, Governi e aziende – le. Alla Luiss, siamo impegnati in un utilizzo dell’AI fondato su un equilibrio tra spinta all’innovazione e creatività. Va in questa direzione l’individuazione di un Prorettore per l’Artificial Intelligence e le Digital Skills, così come il lancio di nuovi centri di ricerca e percorsi formativi disegnati per preparare una nuova generazione di leader globali chiamati a gestire l’impatto delle nuove tecnologie".L’evento si è chiuso con gli interventi di Jack Markell, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, e di Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione.