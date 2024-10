PHSE approda anche in Germania con l’acquisizione di MFI

(Teleborsa) -, gruppo leader nella logistica farmaceutica a temperatura controllata, annuncia di aver concluso l’acquisizione del 100% di(MFI), società tedesca diattiva nelle spedizioni internazionali (import ed export dalla Germania) di farmaci, con una forte specializzazione nel trasporto di radiofarmaci, ultima frontiera delle terapie oncologiche. L’operazione conferma il focus del Gruppo PHSE sulla divisioneper soddisfare la crescente domanda, da parte delle grandi aziende farmaceutiche, di servizi di trasporto globali altamente specializzati, capaci di garantire la somministrazione al paziente di prodotti con una shelf-life molto breve, anche entro 24/48 ore.L’acquisizione, inoltre, consentirà al Gruppo l’ingresso in un nuovo strategico e fondamentale mercato, la, leader in Europa per produzione e distribuzione farmaceutica, e una maggiore e più capillare copertura dell’Europa centrale. Si consolida in questo modo la vocazione e la presenza multinazionale di PHSE: la nuova realtà tedesca si affianca infatti alle filiali del Gruppo presenti, oltre che in Italia, in UK, Spagna, USA, Brasile, India e Singapore, con l’obiettivo di aggiungere a breve ulteriori strategiche presenze.L’operazione è stata conclusa con il supporto finanziario di, che ha valutato positivamente la strategia di sviluppo all’estero di PHSE e, in particolare, l’acquisizione di MFI. Al deal ha lavorato la Direzione Investimenti Partecipativi di Vera Veri con il suo team di Financial Sponsors Coverage a riporto di Lorenzo Fidato.Con questa acquisizione i ricavi consolidati del Gruppo PHSE per il 2024 dovrebbero superare io, mentre nel 2025, considerando anche la positiva conclusione di altre operazioni di M&A allo studio, il target si posiziona nell’ordine dei 130 milioni di euro.