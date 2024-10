Amazon assume 250.000 persone negli USA per festività natalizie

Amazon

(Teleborsa) -, colosso globale dell'e-commerce,ai trasporti e ai magazzini in questa, lo stesso numero dell'anno scorso. Si tratta di ruoli a tempo pieno, part-time e stagionali nelle nostre operazioni di evasione degli ordini e trasporto.Secondo quanto riferito dall'azienda,delle persone che lavorano in Amazon come assunzione per le vacanzeTutti i dipendenti stagionali guadagnanoe hanno accesso a benefit completi come la copertura sanitaria non appena iniziano a lavorare. I dipendenti stagionali che rimangono in azienda possono vedere un aumento medio dello stipendio del 15% nei loro primi tre anni.