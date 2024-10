Italia è unico paese UE con prezzi delle case in calo dal 2010 ad oggi

(Teleborsa) - Nel, isono aumentati dell'1,9% e gli affitti dello 0,7% rispetto al primo trimestre del 2024. Rispetto al secondo trimestre del 2023, i prezzi delle case sono aumentati del 2,9%, mentre gli affitti sono aumentati del 3,0%. Lo comunica Eurostat.I prezzi delle case e gli affitti nell'UE hanno seguito un andamento simile tra il 2010 e il secondo trimestre del 2011, ma da allora si sono. Mentre gli affitti sono aumentati costantemente, i, combinando periodi di calo seguiti da rapidi aumenti. Tra il 2010 e il secondo trimestre del 2024, i prezzi delle case sono aumentati del 52% e gli affitti del 25%.Confrontando il secondo trimestre del 2024 con il 2010, tra i paesi dell'UE per i quali sono disponibili dati, i. I prezzi delle case sono più che triplicati in Estonia (+232%) e Ungheria (+218%) e sono più che raddoppiati in Lituania (+178%), Lettonia (+146%), Repubblica Ceca (+131%), Austria (+111%), Portogallo (+106%), Lussemburgo (+103%) e Bulgaria (+102%). I prezzi delle case non sono cambiati a Cipro e sonoNello stesso periodo, gli, con gli aumenti più elevati registrati in Estonia (+203%), Lituania (+178%), Irlanda (+106%) e Ungheria (+104%). L'unica diminuzione dei prezzi degli affitti è stata registrata in Grecia (-18%).