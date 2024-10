Levi Strauss valuta vendita marchio Dockers, titolo giù

Levi Strauss

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titoloche esibisce una perdita secca del 7,48% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni sono le dichiarazioni rilasciate dalla società che sta valutando la vendita del suo, che ha registrato risultati insufficienti, e ha previsto ricavi per il quarto trimestre inferiori alle aspettative.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20,05 USD. Primo supporto visto a 18,76. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,03.