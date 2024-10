Scuola, Italia deferita alla Corte UE per l'abuso dei contratti precari

(Teleborsa) -ha deciso diperché non ha fornito una soluzione al problema dell'e dellea danno degli insegnanti precari. Lo ha annunciato Bruxelles, secondo cui l'Italia non ha disposto le norme necessarie a correggere queste distorsioni.La Commissione ha osservato che la legislazione italiana che determina lanelle scuole pubbliche,basata sui precedenti periodi di servizio. Ciò costituisce unaassunti a tempo indeterminato, che hanno invece diritto a tale progressione salariale.In aggiunta, in violazione del diritto europeo, l'Italia non ha adottato provvedimenti efficaci per(amministrativo, tecnico e ausiliario) nelle scuole pubbliche. Ciò configura una violazione del diritto dell'UE in materia di lavoro a tempo determinato.La Commissione aveva avviato lacon l'invio di unaalle autorità italiane nel, seguita da un'ulteriore lettera di costituzione in mora nele da un parere motivato nell'Ladi deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto lain misura sufficiente le preoccupazioni della Commissione, lasciandoun'ulteriore valutazione e possibili azioni future in riferimento alla mancanza di misure efficaci per sanzionare e compensare l'abuso dei contratti a tempo determinato e la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato in altri ambiti del settore pubblico.