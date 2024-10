Stellantis ai minimi da luglio 2022. Barclays: sbalorditi da entità taglio in così poco tempo

Stellantis

Barclays

Stellantis

(Teleborsa) -per, che, dopo i giudizi negativi degli analisti in scia al maxi profit warning emesso lunedì. In particolare,ha declassato il gruppo franco-italiano da "Overweight" a "" e ha diminuito il prezzo obiettivo da 23 euro per azione a(-46%), dopo aver ridotto riduce le stime EBIT 2024/25/26 rispettivamente del -45%/-37%/-33%."Francamente,", si legge nella ricerca odierna, dove viene fatto notare che la CFO Natalie Knight non aveva abbandonato la guidance sul margine EBIT "a doppia cifra" per il secondo semestre del 2024 fino al 23 settembre (rispetto al taglio implicito dell'80% dell'EBIT H2-24 del 30 settembre), sebbene avesse affermato che Stellantis avrebbe dato priorità a una riduzione delle scorte negli Stati Uniti rispetto al margine di profitto se avesse dovuto scendere a compromessi. Quindi, oltre a quello che il CEO ha definito un errore "arrogante" che ha causato il problema, l'esitazione di Stellantis nell'adottare contromisure decisive l'ha ora raggiunta, con implicazioni estreme su EBIT e FCF a breve termine.La nuova guidance al margine EBIT rispetto alla sua precedente previsione implica meccanicamente, a parità di altre condizioni, un. Dalla nuova base del 2024, Barclays considera il 2025 come un "anno di transizione/anno di ripresa" prima di vedere di nuovo un livello più normalizzato dal 2026. Gli analisti non considerano "inconcepibile" un free cash flow di 6 miliardi di euro nel medio termine."In caso di successo, Stellantis potrebbe avere l'opportunità di ricostruire credibilità come proposta globale, diversificata e difensiva di costi ed efficienza - si legge nella ricerca - Ma riconosciamo anche che l'entità dell'avvertimento in così poco tempo ha, la credibilità di azienda adatta a tutte le condizioni atmosferiche. L'elevata esposizione di Stellantis al rinomato pool di profitti dei SUV/pick-up americani, la forte esposizione al rinomato pool di profitti dei veicoli commerciali leggeri globali (30% dei ricavi del gruppo) e l'assenza di esposizione alla Cina continuano concettualmente a funzionare molto bene, a nostro avviso, ma ildi questi mercati per Stellantis"., che, con una. Il ribasso nell'ultimo mese è superiore al 20%, mentre da inizio anno ha lasciato sul terreno il 43%.