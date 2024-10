Stellantis, allarmeFim-Cisl: produzione 3° trimestre -31,7%

Stellantis

(Teleborsa) -ed in particolare diin Italia è stata confermata dai numeri diffusi dal sindacato dei metalmeccaniciche parla di unaa 387.000 unità nel terzo trimestre rispetto alle 567.525 del 2023."Per la prima volta tutti gli stabilimenti sono in negativo - si sottolinea - 'profondo rosso' e perdono sia gli autoveicoli che i veicoli commerciali". Più in dettaglio, leregistrano una 237.700 unità e iun -con 149.900 unità.Nel 3° trimestre anche i due unici stabilimenti in positivo nella prima parte dell’anno,, cedono il passo erispettivamente del -5,5% e del -10,2%. Numeri che comunque risultano ben lontani dai dati estremamente negativi degli altri stabilimenti che toccano punte che vanno dal -47% al -75,8% rispetto ai nove mesi dello scorso anno.. - secondo il sindacato - Se l’andamento riscontrato nel 3° trimestre venisse confermato nell’ultimo, la produzione si aggraverebbe ulteriormente con lee la, considerando i veicoli commerciali, scenderebbe, con meno di un terzo dei volumi del 2023 (751 mila)".stabilito a livello governativo, il Gruppo Stellantisle produzioni", afferma il sindacato, che ricorda "le recenti drammatiche notizie provenienti dalla Germania e dalBelgio di chiusure di stabilimenti con migliaia di licenziamenti", che confermano "da parte della UE, con mirate politiche industriali e con risorse specifiche, anche da parte del nostro Governo, e impegni industriali seri e coraggiosi da parte di Stellantis e delle aziende della componentistica"."Lain Italia e in Europa diventaIn assenza di una netta inversione di direzione, rischia di essere irrimediabilmentee", afferma la Fim-Cisl, confermando lo sciopero proclamatoi per il 18 ottobre 2024 assieme a Fiom e Uilm, che coinvolgerà per 8 orel’intero settore automotive.