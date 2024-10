Stellantis, Carmignac: profit warning mette a rischio generoso dividendo e buyback

Stellantis

(Teleborsa) - "Dopo un biennio di margini a doppia cifra, i". Lo scrive in una nota, membro del Comitato Investimenti di Carmignac, dopo le recenti difficoltà del settore automobilistico europeo e in vista del voto di domani sulla possibile introduzione di dazi sulle auto elettriche (EV) cinesi."La. Abbiamo assistito a un calo delle vendite di nuove auto nel mese di agosto (-15% in tutta la regione sia per i veicoli elettrici che per quelli a benzina/diesel), all'aumento dei costi mentre il settore si sposta verso i veicoli elettrici (non è possibile tornare indietro dopo aver promesso 270 miliardi di euro) e all'ombra delle nuove normative sulle emissioni di CO2 per veicolo e delle relative multe - spiega l'esperto - A ciò si aggiunge il compito immane di affrontare il tema della competitività dei veicoli elettrici dell'UE e la possibile introduzione di dazi, su cui l'Unione Europea voterà questo venerdì".Il confluire di questi eventi ha pesato molto sul settore, con l'che è stato rappresentato dalannuali da parte di"Il produttore italiano offre un esempio significativo. I margini di profitto sono attesi in calo dal 10% al 5% per il 2024, indicando essenzialmente un EBIT margin dello 0% per la seconda metà dell'anno - dice Thozet - Ciò comporta un consumo di capitale circolante di 10 miliardi di euro l'anno di capitale circolante. Si tratta di un duro colpo per la tesi d'investimento, poiché".Il 4 ottobre la Commissione europea voterà se imporre dazi sui veicoli elettrici importati e prodotti in Cina. "Come sempre, l'Europa dovrà essere uno spazio aperto al compromesso - afferma il membro del Comitato Investimenti di Carmignac - Una concessione - l'applicazione delle tariffe, ma con un range ridotto del 10-25% - potrebbe offrire un beneficio a breve termine per un settore che sta attraversando un periodo di crisi e in cui le aspettative sono state in gran parte ridimensionate. Ma. Un approccio intermedio non risolverà il problema della competitività del settore automobilistico europeo".