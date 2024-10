Tesco migliora previsioni di profitto annuale dopo semestrale positiva

Tesco

(Teleborsa) -, la maggiore catena di negozi di generi alimentari britannica, hadopo una prima metà dell'esercizio 2024/2025 positiva.Per la prima metà, l'di Tesco è stato di 1,56 miliardi di sterline, in aumento rispetto a 1,42 miliardi di sterline dell'anno precedente. Le suesono aumentate del 3,5% nel secondo trimestre, dopo un aumento del 4,6% nel primo., con una crescita dei volumi che genera solide performance finanziarie - ha commentato il- Ciò si basa sul nostro track record di risultati per tutti i nostri stakeholder. Il nostro forte slancio ci consente di continuare a concentrarci su valore, qualità, innovazione e un'esperienza più ampia per il cliente, investendo al contempo in opportunità di crescita in modo disciplinato e incentrato sui rendimenti".Tescodi generare circa 2,9 miliardi di sterline di utile operativo rettificato retail per l'anno finanziario 2024/25 (in precedenza "almeno 2,8 miliardi di sterline "). Continua a prevedere di generare un free cash flow retail entro il nostro intervallo di orientamento a medio termine compreso tra 1,4 e 1,8 miliardi di sterline.