USA, licenziamenti Challenger stabili a settembre. YTD supera il 2023

(Teleborsa) - In leggero calo inel mese di2024. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 72.821 posti di lavoro. Il dato rivela una diminuzione del 4% rispetto al, quando si erano registrati 75.891 licenziamenti, e un aumento del 53% rispetto allosi sono registrati 609.242 licenziamenti (+0,8% rispetto al pari periodo del 2023)."Siamo ora a un punto di svolta, in cui- ha affermato Andrew Challenger, Senior Vice President di Challenger, Gray & Christmas - Ci vorranno alcuni mesi prima che il calo dei tassi di interesse influenzi i costi dei datori di lavoro, così come i conti di risparmio dei consumatori. Si prevede che la spesa dei consumatori aumenterà, il che potrebbe portare a una maggiore domanda di lavoratori nei settori rivolti ai consumatori"."Gli annunci di licenziamenti sono aumentati rispetto allo scorso anno e- ha aggiunto - I datori di lavoro stagionali sembrano ottimisti riguardo alla stagione degli acquisti natalizi. Detto questo, molti di coloro che si sono ritrovati licenziati quest'anno da ruoli altamente retribuiti e altamente qualificati, difficilmente ricopriranno posizioni stagionali".Il mese scorso, laha annunciato il maggior numero di tagli di posti di lavoro di qualsiasi settore con 11.430. Per l'anno, la tecnologia ne ha annunciati 116.858, in calo del 23% rispetto ai 151.989 annunciati nello stesso periodo dell'anno scorso.