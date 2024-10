Bankitalia, frena crescita Eurozona su peggioramenti imprese e manifatturiero

(Teleborsa) - A settembre l'(a 0,14 da 0,29 in agosto), collocandosi nella media del terzo trimestre a circa 0,2. Lo rilevache indica come il peggioramento degli indicatori qualitativi relativi alle imprese e il consolidarsi dei segnali negativi sul ciclo manifatturiero abbiano riflesso sul calo dell'indicatore.L'Eurocoin– sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).È pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia e dal CEPR.