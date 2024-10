La cinese BingEx debutta sul Nasdaq dopo aver raccolto 66 milioni di dollari

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, fornitore leader di servizi di corriere dedicati on-demand in Cina, ha completato la suadi 4.000.000 American Depositary Shares (ADS), ciascuna rappresentante tre azioni ordinarie di Classe A della società, a 16,50 dollari USA (nella parte alta della forchetta compresa tra tra 15 e 17 dollari).Ildell'offerta ammonta a, supponendo che gli underwriter non esercitino la loro opzione di acquisto di ADS aggiuntivi. BingEx ha concesso agli underwriter un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a un totale di 600.000 ADS aggiuntivi al prezzo di IPO.BingEx sarà quotata da oggi sulcon il simbolo "FLX". L'offerta dovrebbe chiudersi il 7 ottobre 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura., CICC e CLSA sono gli underwriter.Al 30 giugno, BingEx operava in 295 città cinesi con oltre 2,7 milioni di rider registrati e 88,9 milioni di clienti. I ricavi sono pari a circa 4,7 miliardi di renminbi (circa 607 milioni di euro).