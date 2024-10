Vendite al dettaglio in calo ad agosto: -0,5% in valore

(Teleborsa) - Leregistranorispetto al mese precedente, secondo i dati diffusi oggi dall'. Su base annua si registra una crescita dello 0,8% in valore, ma il contesto complessivo appare preoccupante, come sottolineato dalle principali associazioni dei consumatori., ha definito i dati "negativi", evidenziando il record negativo per un. Nel settore alimentare, le vendite in volume su agosto 2022 sono diminuite del 2,3%, nonostante un lieve recupero (+1%) rispetto all'anno precedente. Dona ha ironicamente commentato questa tendenza come una "bella cura dimagrante" per le famiglie italiane, con un calo costante dei consumi alimentari negli ultimi anni.Ancheha espresso preoccupazione per la situazione, evidenziandodel 2024 e una. "Gli italiani continuano a contrarre gli acquisti anche per beni primari come il cibo", ha affermato il presidenteper abbassare i prezzi al dettaglio e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie.ha parlato di una "" per i piccoli negozi,, nonostante il periodo dei saldi estivi. La spesa delle famiglie rimane ferma e, secondo l'organizzazione, è essenziale che la prossima manovra finanziaria si concentri sulLa quota dei consumi sul Pil è infatti scesa al 56,9%, lontana dal 59,9% registrato nel 2014, segnale di un potenziale strutturale stagnante che rischia di minare la ripresa economica.Ancheha espresso preoccupazione per la, sottolineando il contrasto tra l'aumento dell'occupazione e dei redditi delle famiglie e la mancanza di effetti positivi sui consumi. Il PIL italiano potrebbe non raggiungere l'obiettivo di crescita dell'1% fissato dal governo, visto il rallentamento osservato nel secondo trimestre del 2024.