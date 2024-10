CONSOB adotta regolamento per aste delle quote di emissione dei gas serra

(Teleborsa) -, ad esito di una pubblica consultazione del mercato, hain materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nelai sensi dell'articolo 20-ter del TUF.Il Regolamento disciplina, nei margini consentiti dalla normativa europea direttamente applicabile, leda parte degli operatori di mercato, dei soggetti, diversi dai soggetti abilitati (banche e SIM), che intendono accedere alle vendite all'asta delle quote di emissione in conto proprio e/o in conto terzi e che non ricadono nel perimetro applicativo della direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) in quanto svolgono attività di negoziazione o prestano servizi di investimento aventi ad oggetto quote di emissione in via accessoria rispetto al loro business principale, in esenzione MiFID.Il Regolamento, inoltre, stabilisce i, nonché i contenuti minimi della domanda di autorizzazione e la documentazione a corredo le prescrizioni comportamentali che gli operatori in esenzione MIFID devono osservare per l'accesso in conto terzi al mercato delle aste delle quote di emissione.