Lusso, Richemont vende Yoox Net-A-Porter a Mytheresa

Richemont

Mytheresa

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso, ha stipulato accordi vincolanti per la(YNAP) da parte di, retailer online tedesco specializzato nella moda femminile di lusso. L'operazione mira a creare un gruppo leader, globale e multimarca del lusso digitale che offre un'edizione altamente curata e fortemente differenziata dei marchi e dei prodotti di lusso più prestigiosi agli appassionati del lusso in tutto il mondo, si legge in una nota.Nel medio termine, laprevede: l'integrazione della divisione Luxury di YNAP in Mytheresa, per formare un gruppo con tre vetrine distinte: MYTHERESA, NET-A-PORTER e MR PORTER; la separazione della divisione off-price, comprendente YOOX e THE OUTNET, principali destinazioni per lo shopping di lusso online a prezzi scontati, dalla divisione Luxury per consentire un modello operativo più semplice ed efficiente che determini una maggiore crescita e redditività; l'interruzione della divisione white label di YNAP, una volta che gli store online delle Richemont Maisons, alimentati da YNAP, saranno migrati sulle proprie piattaforme.Alla chiusura della transazione, Richemont venderà YNAP a Mytheresa con unafinanziario, soggetto alle consuete rettifiche di chiusura, in cambio diazionario completamente diluito di Mytheresa alla chiusura a seguito dell'emissione delle azioni di contropartita. Richemont metterà a disposizione una linea di credito revolving a 6 anni di 100 milioni di euro per finanziare le esigenze aziendali generali di YNAP, incluso il capitale circolante.Come risultato di questa transazione, Richemont prevede attualmente che ladelle attività nette di YNAP ammonterà a circa, che rappresentano anche la liquidità che rimarrà in YNAP al completamento.