Recordati continua a salire, analisti positivi su acquisto Enjaymo

Recordati

Sanofi

Equita

Deutsche Bank

Recordati

(Teleborsa) - Dopo il balzo di venerdì,il titolo, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, in scia all' accordo conper l'(sutimlimab), un farmaco biologico per malattie rare., che conferma la raccomandazione "Buy" e aumenta ilper azione (+5%), evidenzia che dalla conference call di venerdì è emerso un margine EBITDA superiore alla media delle rare diseases e una forte protezione brevettuale. "Stimiamo che la flessibilità finanziaria consenta nuovi deal con un firepower potenziale anche superiore a 1 miliardo di euro, pur ritenendo che nel breve il focus sarà probabilmente sull'integrazione dell'ultima acquisizione", si legge nella ricerca.Tra gli altri analisti,ha aumentato il target price aper azione dai precedenti 48 euro, mentre RBC l'ha incrementato aper azione dai precedenti 50,5 euro.Migliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 52,88 e successiva a 53,63. Supporto a 52,13.