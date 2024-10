BPER vuole incrementare penetrazione assicurativa al 25% con supporto Unipol

Unipol

BPER

(Teleborsa) -, beneficiando degli accordi di distribuzione con il Gruppo. È uno dei principali obiettivi del grupponel segmento Retail, secondo quanto emerge dal nuovo piano al 2027 . BPER ha circa 4,3 milioni di clienti privati, la terza base clienti in Italia per dimensioni.BPER ha già un track record di rilievo nella Bancassurance, avendo conseguito nelle commissioni assicurative un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 34% tra il 2021 e il 2023. Il Gruppo è fortemente impegnato a mantenere un livello elevato di performance in arco di Piano,per arrivare a circa 215 milioni di euro nel 2027.Grazie anche al supporto del Gruppo Unipol alla formazione, all'attivazione commerciale e al marketing, BPER prevede di(numero prodotti assicurativi su totale clienti). Inoltre, BPER potenzierà la distribuzione dei prodotti assicurativi (vita, salute e danni) tramite l'offerta digitalizzata e integrando la bancassurance nel CRM di Gruppo per migliorare l'efficienza commerciale.Oltre la Bancassurance, BPER crede che la partnership con ile di sinergie commerciali. Il Gruppo coglierà inoltre tutte le opportunità di cross-selling, forte della propria posizione leader nei mutui, soprattutto nelle nuove erogazioni. Gli sforzi commerciali di BPER per l'acquisizione di nuova clientela porteranno a una crescita netta di nuovi clienti superiore al 4% in arco di Piano.Il partner assicurativo è citato anche nella parte di piano che riguarda Private & Wealth Management. Qui BPER, tra le altre cose, intende rafforzare ladi BPER, facendo leva anche sulla partnership con il Gruppo Unipol per più che raddoppiarne il numero.Infine, Unipol è citato nel campo Corporate. Qui BPER, tra le altre cose, cita una spinta all', capitalizzando i vantaggi della partnership strategica con il gruppo assicurativo.