GSK vola a Londra dopo accordo su 80.000 cause legali Zantac

(Teleborsa) - Effervescente il titoloche scambia con una performance decisamente positiva del 5,38%.A fare da assist alle azioni, contribuisce la notizia che la casa farmaceutica britannica ha accettato di pagare fino a 2,2 miliardi di dollari per risolvere 80.000 cause legali che sostenevano che il suo farmaco per il bruciore di stomaco Zantac, non più in commercio, causasse il cancro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,74%, rispetto a -0,66% del).Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,26 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 15,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,16.