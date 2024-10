Auto, Tavares: Stellantis pronta per elettrico. Nessuna intenzione di abbandonare l'Italia

Stellantis

(Teleborsa) - "Abbiamo la tecnologia e gli impianti che consentono di elettrificare:è pronta". Lo ha detto l'AD del gruppo, in audizione alla Camera dei deputati. "Alcuni dei nostri concorrenti dicono che non saranno pronti per il 2035, Stellantis ha una posizione unica perché Stellantis è pronta. L'unica cosa che vi chiediamo - ha detto Tavares - è la stabilità dei regolamenti perché nel nostro settore il tempo di attraversamento è molto lungo. Dobbiamo pianificare in anticipo, per eseguire e mettere in pratica i piani", ha aggiunto."Dobbiamo affrontare una serie di sfide, ma senza scala non c'è futuro per qualsiasi compagnia automobilistica", ha sottolineato l'AD aggiungendo che con la fusione tra FCA e PSA, "ed essere tra i vincitori del difficile periodo che l'industria sta attraversando. Siamo qui per servire la società per offrire ai cittadini una mobilità pulita, sicura e accessibile", per permettere "di muoversi liberamente in buone condizioni".Il CEO di Stellantis ha assicurato che non c'è l'intenzione di abbandonare l'Italia. ", né che qualcuno sfidi la leadership di Stellantis in Italia". "Noi ci siamo, abbiamo la capacità necessaria per sostenere 1 milione di clienti", ha aggiunto. "perché ne ho bisogno: non abbiamo alcuna intenzione di indebolire la nostra posizione in Italia, anzi lotteremo come dannati per mantenerla".