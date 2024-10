Ferrari corre in Borsa con l'upgrade di JPMorgan

Ferrari

(Teleborsa) -, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB,poco dopo le 12, consolidando poi i guadagni nell'ora successiva di contrattazioni, dopo che gli analisti dihanno migliorato laa "" da "Neutral", con unrivisto sensibilmente al rialzo aper azione (è quotata anche al NYSE) dai precedenti 385 dollari. Il titolo ha chiuso la seduta di ieri a Wall Street a quota 453 dollari.La banca d'affari crede che isulla sua crescita futura dell'azienda di Maranello. Viene fatto notare che i tempi di consegna medi per un'auto Ferrari attualmente sono in media di 24-30 mesi, significativamente più alti del tipico tempo di attesa di circa 18 mesi, e i modelli lanciati di recente sono più costosi del 20-30% rispetto a quelli precedenti.Intanto, a Piazza Affari, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 425,6 e successiva a 437,1. Supporto a 414,1.