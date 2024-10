Sanofi, in trattative con CD&R per vendere quota del 50% in Opella

Sanofi

(Teleborsa) - Il gruppo farmaceutico franceseha, società statunitense di private equity, per la, la sua attività di assistenza sanitaria per i consumatori. Ulteriori aggiornamenti sulla potenziale separazione di Opella saranno forniti a tempo debito, quando verrà presa una decisione, si legge in una nota, che risponde alle indiscrezioni della stampa francese.Con sede in Francia, Opella impiega oltre 11.000 persone, opera in 100 paesi e gestisce 13 siti di produzione di prima categoria e quattro centri di ricerca e innovazione. Con un portafoglio di 100 marchi leader, tra cui Allegra, Doliprane, Novanight, Icy Hot e Dulcolax, Opella è la, servendo oltre mezzo miliardo di consumatori in tutto il mondo.Il percorso di Opella verso l'indipendenza è in linea con la. Opella opera già oggi come unità aziendale autonoma all'interno di Sanofi, con risorse dedicate per R&S, produzione, digitale e con una propria roadmap di sostenibilità. Opella ha raggiunto una crescita delle vendite del 6,3% a tassi di cambio costanti nel 2023.