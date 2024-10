USA, Università Michigan: fiducia consumatori attesa in calo a ottobre

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori americani a ottobre. Secondo i dati preliminari dell', il sentiment dei consumatori è stimato in calo a 68,9 punti rispetto ai 70,1 punti del mese di settembre e contro una salita fino a 70,9 punti stimata dagli analisti.Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è sceso a 62,7 punti da 63,3 (le attese erano per 64,3 punti), mentre l'indice sulle attese è calato a 72,9 punti dai 74,4 precedenti (il consensus era a 75 punti).