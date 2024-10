B. Riley vende a Oaktree quota di nuova unità per ridurre debito

B. Riley Financial

(Teleborsa) -, banca d'investimento statunitense, e Oaktree Capital Management, colosso statunitense degli investimenti alternativi, hanno firmato un, una holding di nuova costituzione.Prima del closing, B. Riley intraprenderà unae metterà nella nuova entità le attività Appraisal and Valuation Services, Retail, Wholesale & Industrial Solutions e Real Estate Advisory.Al closing, B. Riley riceverà un corrispettivo totale di circa 203 milioni di dollari in contanti, Class B Preferred Units di Great American NewCo con una preferenza di liquidazione aggregata iniziale di circa 183 milioni di dollari e Class A Common Units di NewCo che rappresentano circa il 47% del totale delle unità in circolazione. Oaktree acquisirà Class A Preferred Units di Great American NewCo con una preferenza di liquidazione iniziale di circa 203 milioni di dollari, nonché Class A Common Units che rappresentano circa il 53% dell'importo aggregato delle Class A Common Units emesse e in circolazione di Great American NewCo, in cambio di un corrispettivo in contanti di circa 203 milioni di dollari, il che implica un"Come comunicato il mese scorso, questa transazione è une di reinvestimento nelle nostre principali attività di servizi finanziari - ha commentato, Chairman and Co-Chief Executive Officer of B. Riley - Siamo molto entusiasti di questa nuova partnership che abbiamo stabilito con Oaktree nel Great American Group, in quanto consentirà una significativa riduzione del debito mantenendo al contempo un significativo rialzo del capitale proprio nell'attività con un nuovo partner altamente capace che aumenterà le sue prospettive di crescita future".