Caterpillar paga dazio per un downgrade

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione del 2,51% dopo aver incassato un downgrade.Gli analisti dihanno visto al ribasso ilsul titolo della società industriale portandolo a "underweight" da un precedente "equalweight". Limato anche ilda 349 a 332 dollari ad azione.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 394,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 388,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 401,1.