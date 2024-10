CIR sale in Borsa dopo l'annuncio dell'OPA parziale

CIR

Sogefi

CIR

(Teleborsa) - Come da attese, sale a Piazza Affari il titolo, dopo che venerdì sera a mercati chiuso il CdA ha deliberato di promuovere un'offerta pubblica di acquistoL'OPA ha ad oggetto massime 131.147.541 azioni ordinarie della società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, pari al 12,524% del capitale sociale, ale per un controvalore massimo di 80 milioni di euro.La decisione di promuovere l'offerta è stata adottata in considerazione delladi cui la società dispone da anni, della cessione di un complesso immobiliare a Milano per 38 milioni di euro, del dividendo straordinario incassato dalla controllatadopo la della cessione dell'attività nel settore della Filtrazione, della riduzione dei settori in cui la società opera, e della liquidità in eccesso rispetto ai programmi di investimento di breve e medio termine.Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,598 e successiva a quota 0,607. Supporto a 0,589.