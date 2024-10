Cnpr forum, sanità in codice rosso: perché il pronto soccorso è diventato un ring?

(Teleborsa) - "Nel decreto approvato a fine settembre, firmato dai ministri della Salute e della Giustizia, sono state introdotte misure importanti, tra cuiin flagranza differitae i danneggiamenti alle attrezzature e alle strutture sanitarie". E' quanto ricorda, deputato dinelle Commissioni Bilancio a Lavoro a Montecitorio, intervenendo al"Sanità in codice rosso: perché il pronto soccorso è diventato un ring?" promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca."Si tratta - spiega il deputato - di unda parte del governo, reso necessario daiche hanno coinvolto medici e infermieri, divenuti bersaglio della rabbia di familiari e amici dei pazienti"."Negli ultimi anni si è assistito a un", ha aggiunto Mascaretti, spiegando che "il governo, nella legge di bilancio, hadi euro, destinati a, anche attraverso interventi che permettano di identificare i casi urgenti e garantire le prestazioni sanitarie nei tempi giusti. Questo aiuterà ae a utilizzare l’intramoenia senza costi aggiuntivi per i pazienti"., parlamentare del M5s in Commissione Affari sociali alla Camera, ha sottoloneato che ", in cui operatori sanitari sono stati costretti a barricarsi per sfuggire alla furia dei parenti di una ragazza decedutae conferma che "il, con gravi carenze di personale e strutture". "È fondamentale investire adeguatamente nel Servizio Sanitario Nazionale prosegue Ricciardi - rendendolo una priorità assoluta. Ospedali di comunità e case della salute hanno bisogno di risorse umane come medici di base e pediatri di libera scelta, altrimenti rischiamo che queste strutture restino tristemente vuote".è fondamentale per(Noi Moderati), segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, secondo cui "l'iniziativa del governo a, soprattutto per quanto riguarda l'arresto in flagranza differita, introdotto in risposta ai gravi episodi di violenza a cui abbiamo assistito recentemente", ma ". È inaccettabile che qualcuno, insoddisfatto delle cure ricevute, arrivi a devastare un pronto soccorso".Preoccupazione esprime, deputato di Alleanza Verdi Sinistra in Commissione Giustizia, secondo cui il fenomeno di violenza "sta peggiorando in modo preoccupante", ma "le, come l'inasprimento delle pene per gli aggressori,. Non è aumentando le condanne che si mettono in sicurezza i medici". Per il deputato "è necessario. La medicina territoriale rappresenta una via da seguire, ma non deve ridursi a uno slogan, come sta accadendo con le case di comunità".Nel corso del dibattito, moderato da, il punto di vista dei professionisti è stato espresso da, commercialista e revisore legale dell’Odcec di Massa Carrara, secondo cui "che deve essere fatta non solo inasprendo le pene per i violenti ma anche consentendo al servizio sanitario nazionale di poter operare con mezzi e uomini sufficienti ai bisogni dei cittadini" e quindi "un apporto fondamentale è quello che può essere offerto dalla medicina territoriale senza dimenticare la necessità di trattenere i giovani laureati e specializzati in medicina in Italia con proposte contrattuali adeguate al loro valore e alle responsabilità cui sono chiamati".Le conclusioni sono state affidate a, consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili, il quale sottolinea che "non solo l’educazione civica ma anche interventi che mettano gli operatori sanitari nelle condizioni di lavorare meglio e con meno stress nelle strutture ospedaliere". "Se la sanità non ha dotazione sufficiente di risorse umane e finanziarie la risposta che è in grado di dare sarà inevitabilmente insufficiente. - conclude - La, che svolge un ruolo determinante per evitare il ricorso inutile al pronto soccorso quando non ci sono le condizioni di gravità, è ancora del tutto latitante".