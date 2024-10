Energia, solare guida corsa alle rinnovabili: entro 2030 soddisferanno metà della domanda globale

(Teleborsa) - Trainate dall', le energie rinnovabili sono sulla buona strada per soddisfare quasi la metà delladi elettricità entro la fine di questo decennio. È quanto sostiene un nuovo rapporto dell'che ha evidenziato come le politiche di sostegno stia incrementando la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale. Le nuove installazioni sono inoltre destinate a eguagliare l'attuale capacità energetica dimessi insieme: nel mondo è prevista una crescita di oltre(GW) di nuova capacità di energia rinnovabile tra il 2024 e il 2030, quasi tre volte l'aumento registrato tra il 2017 e il 2023.La Cina dovrebbe rappresentare quasi il 60% di tutta la capacità rinnovabile installata nel mondo da qui al 2030, in base alle attuali tendenze di mercato e alle attuali impostazioni politiche dei governi. La Cina diverrebbe così sede di quasi la metà della capacità energetica rinnovabile totale del mondo entro la fine di questo decennio, rispetto a una quota di un terzo nel 2010. L'India è invece il Paese che sta crescendo al ritmo più rapido tra le principali economie.In termini di, il rapporto prevede che il solorappresenterà l'80% della crescita della capacità rinnovabile globale da qui al 2030, il risultato della costruzione di nuovi grandi impianti solari e di un aumento delle installazioni solari sui tetti da parte di aziende e famiglie. Anche ilè pronto per una ripresa, con un tasso di espansione raddoppiato tra il 2024 e il 2030, rispetto al periodo tra il 2017 e il 2023. "Già ora, l'eolico e il fotovoltaico solare sono le opzioni più economiche per aggiungere nuova generazione di elettricità in quasi tutti i paesi", sottolinea l'AIE in una nota.Quasi 70 paesi – che insieme rappresentano l'80% della capacità energetica rinnovabile globale – sono pronti ormai a raggiungere o superare i lorodi energia rinnovabile per il 2030. La crescita non è comunque perfettamente in linea con gli obiettivi fissati alla conferenza sui cambiamenti climaticia dicembre 2023 in cui si prevedeva di triplicare lain questo decennio: Secondo l'AIE la capacità globale raggiungerà 2,7 volte il livello del 2022 entro il 2030. Ma l'analisi dell'Agenzia lascia aperta la possibilità che l'obiettivo fissato possa essere raggiunto con un maggiore impegno dei governi."Le energie rinnovabili si stanno muovendo più velocemente di quanto i governi nazionali possano fissare obiettivi. Ciò è dovuto principalmente, non solo agli sforzi per ridurre le emissioni o aumentare la sicurezza energetica, ma sempre di più al fatto che oggi le energie rinnovabili offrono l'opzione più economica per aggiungere nuove centrali elettriche in quasi tutti i paesi del mondo", ha affermato il direttore esecutivo dell'AIE,"Questo rapporto mostra che la crescita delle energie rinnovabili, in particolare quella solare, trasformerà iin tutto il mondo in questo decennio", ha aggiunto.