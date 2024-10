Mulberry corre in Borsa dopo offerta migliorata di Frasers

Mulberry

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, azienda di abbigliamento britannica conosciuta per gli articoli di pelletteria di alta fascia, ha preso atto dell'annuncio didell'11 ottobre 2024 in merito alla suaazionario non ancora posseduto, a. La nuova proposta di acquisizione da 111 milioni di sterline è superiore a quella da 83 milioni di sterline rifiutata la scorsa settimana.Il board ha anche preso atto del comunicato di Challice,della società al 56,4 percento, del 13 ottobre 2024, in cui si afferma pubblicamente, tra le altre cose, che "le sue azioni Mulberry a Frasers o a fornire a Frasers alcun impegno irrevocabile o di altro tipo".Alla luce di quanto sopra, il board sta "per valutare la propria posizione". Sottolinea che non vi è alcuna certezza che verrà fatta un'offerta per la società né per quanto riguarda i termini in base ai quali tale offerta potrebbe essere fatta.