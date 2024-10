Sesa, recessi superiori a valore soglia. Intesa: azionisti attratti da prezzo

Sesa

Intesa Sanpaolo

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha comunicato che ilè stato validamente esercitato per un totale di 673.504 azioni rappresentative del 4,35% del capitale sociale, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del valore di liquidazione già determinato in 110,20 euro per azione,posta quale condizione risolutiva della delibera assembleare.L'esercizio del diritto di recesso è connesso all'approvazione della modifica statutaria inerente l'da 2x a 3x. Se questi risultati provvisori dovessero essere confermati, la delibera sarà da considerarsi inefficace."Riteniamo che alcuni azionisti abbiano esercitato il diritto di recesso non per opporsi alla delibera, ma perché attratti da un", commentano gli analisti diIntanto, migliora l'andamento di, che, con un aumento dello 0,66%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 91,3 e successiva a 91,7. Supporto a 90,9.