Domanda debole e tensioni in Medio Oriente, petrolio ancora giù

(Teleborsa) - Nuovo crollo dei prezzi del. Ieri a spingere in basso i prezzi del greggio sono stati i timori scatenati dal calo della: per il quinto mese consecutivo Pechino ha ridotto le importazioni di petrolio, un fattore che sta aumentando i timori di un indebolimento della domanda dopo che anche l'ha tagliato le previsioni sulla domanda di petrolio per il terzo mese consecutivo.Anche l' ha rivisto al ribasso le sue stime per il 2024 indicando che ladi petrolio è sulla buona strada per espandersi di poco meno di(kb/d) nel 2024 (terzo taglio mensile della previsione) e di quasi 1 milione di barili al giorno (mb/d) nel 2025, segnando un brusco rallentamento rispetto ai circa 2 mb/d registrati nel periodo post-pandemia 2022-2023.Preoccupazioni che si sommano alle tensioni in- placate solo in parte da un rapporto del Washington Post che ha escluso la possibilità che Israele attacchi impianti petroliferi e nucleari iraniani - e che anche nella giornata di oggi hanno spinto in basso il prezzo del petrolio.Al momento (ore 12:58) ilè prezzato a 73,76 dollari al barile (-4,77%) mentre ilha raggiunto addirittura i 70,11 dollari (-5,03%).Sul mercato pagano tutti i titoli legati al. In Italia le peggiori a Piazza Affari risultano essere(che sfiora il -3%),. Male anchea Londra ea Parigi.Si attende ora l'apertura divisto che il rapporto del Washington Post non ha trovato conferme inche ha affermato che sarà Israele a decidere dove attaccare in base ai propri interessi nazionali e quindi la chiusura di ieri non ha scontato tale notizia.