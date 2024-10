Eni in trattative per cedere quota rilevante in nuova divisione CCS

Eni

(Teleborsa) -che intende scorporare, proseguendo la strategia di modello satellitare che sta già portando avanti con Plenitude e che prevede di implementare anche con Enilive. Lo scrive Bloomberg dopo un'intervista con il Chief Transition & Financial OfficerLa nuova società hadella sussidiaria, che lascerebbe la sua gestione nelle mani del gigante dell'energia, ha detto Gattei. "Puntiamo a lavorare con uno o due offerenti per avere sviluppi all'inizio del 2025", ha aggiunto. Il manager non ha fornito dettagli sulla valutazione dell'attività.Ledi Eni comprendono il progetto HyNet North West nel Regno Unito, lo sviluppo di Ravenna in Italia e un progetto olandese derivante dall'acquisizione di Neptune Energy.Eni, scrive Bloomberg, è, come i produttori di acciaio e vetro, che possano fornire anidride carbonica agli impianti di stoccaggio: "per il lato commerciale del business, Eni può svolgere un ruolo nell'aiutare le industrie hard-to-abate a ridurre le proprie emissioni in paesi con poca o nessuna capacità di stoccaggio di CO2, come Svizzera, Francia, Spagna e Grecia".