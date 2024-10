UK, sussidi disoccupazione settembre +27.900 unità

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese nel Regno Unito i(claimant count): a settembre 2024 sono risultati in aumento di, dopo aver riportato un incremento di 300 unità ad agosto (rivisto da un preliminare di +23.700). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 20.200 unità stimato dal consensus.Migliora leggermente invece il, che si attesta al 4% ad agosto, rispetto al 4,1% del mese precedente e previsto dagli analisti.Nei, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 373 mila unità, dopo l'aumento di 265 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una crescita di 250 mila unità.Infine, ilha mostrato, sempre ad agosto, un incremento del 4,9% escludendo i bonus, dopo il +5,1% del mese precedente, mentre includendo questa componente si registra un +3,8%, in linea con quanto indicato dal consensus e dopo il +4,1% del mese precedente (rivisto dal +4%).