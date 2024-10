Amazon sigla tre accordi per sviluppare piccoli reattori nucleari

Amazon

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'e-commerce, ha firmato, tra cui l'abilitazione della costruzione di diversi(SMR). Gli SMR sono un tipo avanzato di reattore nucleare con un ingombro fisico più piccolo, che consente loro di essere costruiti più vicino alla rete, viene spiegato. Inoltre, hanno tempi di costruzione più rapidi rispetto ai reattori tradizionali, consentendo loro di entrare in funzione prima."Il nucleare è una fonte sicura di energia priva di emissioni di carbonio che può aiutare ad alimentare le nostre operazioni e soddisfare le crescenti richieste dei nostri clienti, aiutandoci al contempo a progredire verso il nostro impegno Climate Pledge per raggiungere emissioni net-zero in tutte le nostre operazioni entro il 2040 -ha affermato(AWS) - Uno dei modi più rapidi per affrontare il cambiamento climatico è quello di far passare la nostra società a fonti di energia prive di emissioni di carbonio, e l'energia nucleare è sia priva di emissioni di carbonio che in grado di scalare, motivo per cui è"., l'accordo con Energy Northwest, un consorzio di servizi pubblici statali, consentirà lo sviluppo di quattro SMR avanzati. I reattori saranno costruiti, posseduti e gestiti da Energy Northwest.Amazon sta anche investendo in X-energy, uno sviluppatore leader di reattori e combustibile SMR di nuova generazione, e il design avanzato del reattore nucleare di X-energy sarà utilizzato nel progetto Energy Northwest.In, ha firmato un accordo conper esplorare lo sviluppo di un progetto SMR vicino all'attuale centrale nucleare di North Anna di Dominion.