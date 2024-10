Banche, Scope: disinvestimento quote governi potrebbe rivitalizzare M&A europeo

UniCredit

Commerzbank

NatWest

ABN AMRO

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - L'aumento della partecipazione diinha evidenziato che i governi detengono ancora quote nei loro campioni nazionali. Venderle offre agli acquirenti delle banche un'su larga scala. Lo sostiene Scope Ratings in un nuovo report sul tema.Dal 2022, la combinazione di tassi di interesse più elevati e dinamiche benigne della qualità degli asset ha sostenuto le performance delle banche e si è assistito a un'delle partecipazioni bancarie acquisite al momento della crisi finanziaria globale (GFC), segnando un'importante pietra miliare tardiva nella normalizzazione del settore post-GFC, osserva Marco Troiano, Head of Financial Institutions Team di Scope Ratings.Ladi diversi grandi gruppi bancari è ormai. Scope ricorda:nel Regno Unito (quota governativa ora scesa al 15,99%); Commerzbank (quota governativa tedesca al 12,11% a seguito della vendita di una quota del 4,49% a UniCredit in un'accelerated bookbuild a settembre 2024);nei Paesi Bassi (40,5% a seguito della conclusione del piano di negoziazione l'11 settembre per vendere ricevute di deposito per azioni, per un ricavato di 1,17 miliardi di euro);in Italia (26,73% dopo un'accelerated bookbuild di 650 milioni di euro a marzo 2024, equivalente a una quota del 12,5%); Allied Irish Banks in Irlanda (22%) e National Bank of Greece (8,39% a seguito di un'offerta secondaria di 691 milioni di euro a ottobre 2024, equivalente al 10%).De Volksbank nei Paesi Bassi e Belfius Bank in Belgio sono ancora di proprietà al 100% dei rispettivi governi, con maggiore incertezza sulla tempistica della privatizzazione, sebbene rimanga l'obiettivo finale.di vendita potrebbero essere finalizzati, a condizione che le condizioni di mercato rimangano favorevoli."Accogliamo con favore questo processo di disinvestimento poiché crediamo che, che ora può operare in modo indipendente dopo anni di ristrutturazione, riduzione del rischio e nuova regolamentazione - scrive l'agenzia di rating - I disinvestimenti consentiranno inoltre alle istituzioni di perseguire cambiamenti strategici e opportunità di crescita, con un'allocazione del capitale più efficace e libera dall'influenza del governo".Secondo gli esperti, in passato lepotenziali fusioni e acquisizioni transfrontaliere, poiché in qualsiasi transazione un offerente si sarebbe ritrovato con un governo straniero come azionista chiave o avrebbe dovuto negoziare con un governo straniero per vendere la quota. "L'eliminazione dell'eccesso di proprietà governativa potrebbe quindi facilitare il consolidamento transfrontaliero del settore", viene sottolineato.Osservando che gli "economics" dell'M&A internazionali rimangono sfidanti, Scope ritiene che i maggiori benefici strategici deriverebbero da. Una combinazione di una banca con sede in un paese "core" e una di un paese "periferico" offrirebbe maggiori benefici di diversificazione, riducendo il profilo di rischio di una banca data la maggiore esposizione a diversi ambienti operativi. Tale combinazione potrebbe anche aiutare a diluire l'esposizione al rischio sovrano e creare opportunità per migliorare i rendimenti nei paesi in cui la redditività è limitata da risparmi nazionali in eccesso.