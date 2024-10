IA: per il 71% delle aziende italiane competenze richieste non sono ancora state create

(Teleborsa) - L'IA generativa (GenAI) e l'IA stanno già trasformando interi settori industriali e continueranno a rivoluzionare il mondo del lavoro nei prossimi anni. L'innovazione sta procedendo a ritmi così rapidi che il 40% delle aziende italiane intervistate ha dichiarato di non sapere come evolverà il proprio settore nei prossimi 3-5 anni. È quanto emerge dalla ricerca– che ha analizzato l'approccio all'innovazione di un campione significativo di aziende in 40 Paesi del mondo – presentata durantela conferenza internazionale attualmente in corso presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio.In Italia, il 71% degli intervistati ritiene, infatti, che le– alla luce del nuovo scenario tecnologico – non siano ancora state create. Complessivamente, le aziende italiane mostrano segnali importanti di fiducia nei confronti dell'IA: credono in una partnership ancora più stretta tra uomo e macchina nel corso dei prossimi cinque anni (82%) e sono convinti che le macchine non rimpiazzeranno l'essere umano, bensì ne aumenteranno potenziale e capacità (82%). Non mancano, tuttavia, alcuni aspetti critici sottolineati dal panel che ha partecipato allo studio. Per il 66%, per esempio, l'IA generativa aumenterà il digital divide, mentre per quasi il 60% c'è una mancanza di risorse di talento necessarie per mantenere il passo dell'innovazione nel settore in cui operano.Focus anche sullacon ben oltre l'80% del panel che considera necessarie delle normative per massimizzare il potenziale dell'IA per le generazioni a venire, e il 58% che ritiene che la concentrazione della potenza dell'IA in un numero troppo limitato di soggetti creerà sfide competitive e squilibri di mercato."L'IA rappresenta un vero e proprio punto di svolta che sta già avendo un impatto significativo sulla competitività di una grossa fetta del tessuto imprenditoriale italiano, portando cambiamenti positivi, innovazione, migliorando l'esperienza del cliente e abilitando nuovi modi di lavorare – ha dichiarato–. Con una tecnologia così dirompente, sarà ancora più cruciale il tema della formazione e del re-skilling a livello nazionale: dobbiamo lavorare di sistema affinché gli attuali lavoratori e i giovani talenti siano dotati degli strumenti e dei percorsi professionali giusti per continuare a fare la differenza in un mercato che, grazie alla tecnologia, nel futuro prossimo potrebbe evolversi di anno in anno a ritmi senza precedenti".