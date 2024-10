Manovra, Capobianco (Conflavoro): avrebbe dovuto essere incentrata su taglio costo lavoro lato azienda

(Teleborsa) -nel prossimo biennio Giorgetti li chiama sacrifici,Così il presidente nazionale di Conflavoro,in occasione della conferenza stampa del ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti e del Viceministro Leo.che sono sempre stati chiesti al tessuto produttivo, non certo un contributo concordato con il sistema bancario e che di fatto rappresenta una partita di giro con lo Stato che ottiene maggiore liquidità dalle banche sulle imposte differite ma che poi non incasserà a partire dal 2026. A noi però interessa – prosegue Capobianco – che non siano le imprese e le famiglie a dover mettere le toppe alla coperta corta della Manovra. Non ci saranno nuove tasse per le aziende? Bene, ma noi chiedevamo anche l’abolizione dell’Irap. Di certo non vediamo di buon occhio l’aumento delle accise sul gasolio che, prima o poi, stabilirà il Parlamento. Bene invece il taglio del cuneo che diventa strutturale per i lavoratori e ottima la conferma per il prossimo triennio della tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività, deie a duemila euro per chi ha figli, e della deduzione maggiorata del 20% fino al 30% per chi assume a tempo indeterminato. Sono misure in linea con parte delle nostre richieste, ma ci aspettavamo un segnale più forte verso le imprese"."Stavolta metà Manovra avrebbe dovuto essere finalmente incentrata proprio sul, compresa un’aliquota ridotta sugli utili delle società di capitale e la detassazione degli aumenti retributivi collettivi e individuali. Sulla destinazione delle entrate relative ai concordati percepiamo una certa indecisione da parte del Governo, secondo noi sono soldi che vanno reinvestiti nel tessuto imprenditoriale. In generale ci aspettiamo un ulteriore sforzo verso le PMI nei prossimi due mesi prima dell’approvazione definitiva in Parlamento”, conclude Capobianco.