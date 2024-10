Sesa non è "in alcun modo" coinvolta in inchiesta. Ha piccola quota di Digital Value

Sesa

Digital Value

(Teleborsa) - Dopo il tonfo odierno in Borsa precisa diche coinvolgee di avere un focus strategico come gruppo in aree diverse da quelle svolte da parte di Digital Value.Sesa, attraverso la holding di controllo di DV - DV Holding -, unadi Digital Value, acquisita per 4 milioni di euro nel corso del 2018.Da un punto di vista industriale il, avendo Sesa orientato in modo prevalente la propria crescita e investimenti degli ultimi anni allo sviluppo delle attività di Consulenza, System Integration, Business Integration e Vertical Applications a favore del segmento Corporate ed Enterprise, nonché all'avvio del settore Base Digitale Group verso il segmento Financial Services, si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese.