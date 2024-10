Sesa riduce la perdita dopo rassicurazioni società su estraneità a inchiesta

Sesa

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso la seduta odierna a Piazza Affari con una quota 85,45 euro per azione, ben lontana dai minimi di seduta toccati verso le 13 a quota 78,5 euro.A far diminuire il rosso odierno è stata anche la precisazione arrivata nel pomeriggio dalla società in merito agli effetti dell'inchiesta che ha travolto(che oggi ha perso il 76,5%). La società guidata da Alessandro Fabbroni ha affermato di" che coinvolge Digital Value e di avere "un focus strategico come gruppo in aree diverse da quelle svolte da parte di Digital Value".Sesa, attraverso la holding di controllo di DV - DV Holding -, unacorrispondente ad appena il 3,6% di Digital Value, acquisita per 4 milioni di euro nel corso del 2018.