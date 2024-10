Sesa, Intesa: ribasso ingiustificato, perdita di fatturato DV facilmente sostituibile

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Gli analisti disul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, descrivendo il ribasso di ieri del 5,37% in scia all'inchiesta che ha coinvoltocome "su base fondamentale".Ieri pomeriggio Sesa ha precisato di non essere in alcun modo coinvolta nelle indagini e di avere un focus strategico in aree diverse da quelle coperte da DV. SeSa detiene, tramite DV Holding - la holding di DV - una, acquisita per 4 milioni di euro nel 2018.Intesa sottolinea che la piccola quota è contabilizzata con il "cost method" (quindi ha un impatto limitato sul bilancio di Sesa) e che i(viene stimato meno del 3% dei ricavi del gruppo e circa l'1,5% in termini di EBITDA).Inoltre, il broker ritiene che l'da Sesa, in quanto non rappresenterebbe una riduzione della domanda di mercato (in quanto Digital Value è un rivenditore e non un cliente finale).Nel complesso, Intesa pensa che le azioni di Sesa siano state eccessivamente declassate e che gli(EV/EBITDA FY24/25 a 5,2x o 4,6x in FY25/26 e P/E rettificato a 11,8x e 10,4x, il che implica uno sconto rispetto ai pari di circa il 40%).Intanto, è buona la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 88,02 e successiva a 90,12. Supporto a 85,92.