American Express rivede al rialzo guidance dopo risultati sopra attese

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre condegli analisti, mentre i ricavi hanno leggermente deluso le attese. La big delle carte di credito ha peròsui profitti del'anno in corso."Abbiamo avuto un altro trimestre forte che riflette la forza reddituale del nostro modello di business e i nostri continui investimenti per la crescita", ha affermato il CeoLa compagnia statunitense ha chiuso il trimestre con un urispetto al pari periodo del 2023, mentre lper azione, battendo le attese degli analisti che indicavano un utile unitario di 3,38 USD.di dollari, risuotando di poco inferiori al consensus di 16,68 miliardi di dollari.Grazie ai buoni risultati ottenuti nel trimestre ed al buon andamento del business, American Express hadai 13,30-13,80 USD indicati in precedenza. La view sui ricavi invece è confermata, con una crescita stimata del 9%.