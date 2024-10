BPER Banca rivede composizioni organi endoconsiliari

BPER Banca

(Teleborsa) -informa che, nel corso dell’odierna riunione, il Consiglio di amministrazione ha, nominandoquale componente del, in sostituzione del Consigliere Antonio Cabras, dimessosi da tale carica in data 17 settembre 2024.è stato nominato quale Componente del, in sostituzione del Consigliere Farre.Alla luce di quanto precede, i predetti Comitati risultano ora così composti: Comitato per le Nomine e la Corporate Governance da Matteo Cordero di Montezemolo (Presidente), Silvia Elisabetta Candini e Gianfranco Farre; Comitato per le Remunerazioni da Maria Elena Cappello (Presidente), Antonio Cabras e Andrea Mascetti. La composizione degli altri Comitati endoconsiliari è rimasta invariata.