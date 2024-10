Brunello Cucinelli, analisti premiano la trimestrale

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,45%.A fare da assist alle azioni contribuiscono le indicazioni degli analisti, all'indomani della trimestrale annunciata, che ha visto salire i ricavi dei primi nove mesi a 920 milioni. Confermato il target per l'anno.L'ufficio studi di Goldman Sachs ha fissato il giudizio "Buy" e target price a 113 euro; stessa valutazione (buy) per gli esperti di UBS che hanno rivisto il prezzo obiettivo a 106 euro. Anche per gli analisti di Intesa SanPaolo il tiyolo è da comprare (buy) e vedono il target di prezzo a 108 euro.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 98,4 Euro. Primo supporto a 95,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 93,4.