IDNTT acquisisce il 100% di Take

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, ha perfezionato in data odierna l’acquisizione del 100% del capitale sociale del gruppo Take, content factory italiana, che a sua volta detiene il 60% della società Cantiere, agenzia di relazioni pubbliche e media relations.Dopo il C41 e la società RealLife Television, salgono a 3 le operazioni di acquisizione perfezionate da IDNTT nel 2024, oltre alle re costituzione di IDNTT+ per l’ingresso nel settore dei videogiochi e di STAR KITCHEN (tramite la controllata In-Sane e in JV con KUIRI) per entrare nel settore del FOOD & BEVERAGE sfruttando i contenuti dei content creator.