L'oro cavalca il rally e si porta su nuovi massimi a 2.717 dollari

(Teleborsa) - E' di nuovo exploit perche si porta suoltre la soglia psicologia dei. Il metallo prezioso sta scambiando questa sera a 2.717,25 dollari al barile, in rialzo dello 0,90% rispetto alla vigilia, ma si avvia a chiudere la. Il massimo intraday è stato toccato a quasi 2,720 dollari l'oncia.A spingere il bene rifugio sono le preoccupazioni relative ad una, in seguito alla morte di Yahya Sinwar, leader del movimento islamista palestinese. Oggi si sono riuniti i leader di Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia, lanciando un appello per l'immediata fine dello ostilità a Gaza.Ad n amplificare le tensioni concorre anche l', ormai alle porte, e l'incertezza sul vincitore di questa tornata elettorale, che vede un netto testa a testa fra i due candidati.A rivitalizzare l'oro concorre anche ladelle banche centrali, con lache ha già detto la sua, riducendo i tassi d'interesse di un altro quarto di punto. Il tasso sui depositi è ora sceso al 3,25% ed il tasso repo al 3,4%.e dovrebbe annunciare un: secondo le indicazioni che attivano future FedWatch sul CME c'è una probabilità del 90% di un taglio di 25 punti al prossimo meeting.